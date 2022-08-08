Психолог назвал эффективные приемы для борьбы с тревогой

Справиться с тревогой хорошо помогают дыхательные практики, а также умение давать волю своим чувствам и эмоциям. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал клинический психолог, руководитель по организационному развитию «Группы T1» Вячеслав Москвин.

Одной из эффективных практик психолог назвал дыхательные упражнения, например, дышать «по квадрату».

«Представьте или нарисуйте и поочередно по четыре секунды смотрите на углы квадрата: первый угол вдох — второй угол задержка дыхания — третий угол выдох — четвертый угол задержка дыхания», — сказал Москвин «Ленте.ру».

Он пояснил, что это упражнение хорошо помогает остановить тревогу в минуты паники.

Не менее полезна, по его словам, будет техника «заземления». Для этого необходимо посмотреть вверх, потом вокруг себя, стараясь заметить все, что находится вокруг. Затем нужно опуститься на пол и сосредоточить внимание на физических ощущениях только в тех частях тела, которые касаются пола.

Кроме того, чтобы справиться с тревожностью, можно выписать все незакрытые задачи и расписать планы их решения, продумав, как снизить риск негативных последствий.

Еще один вариант — представить дальнейшее развитие пугающей ситуации во всех подробностях, прокрутив сюжет как в кинофильме: от начала до финала, специально утрируя ход события, которое тревожит. В процессе практики важно продумывать собственное поведение при разных исходах ситуации.

Психолог также призвал награждать себя даже за самые маленькие достижения и чаще давать волю чувствам и эмоциям. Он отметил, что эмоции — это неотъемлемая составляющая жизни, а проявление эмоций, пусть даже негативных, дают организму хорошую функциональную разрядку.

Ранее, в июле, психологи Еврейского университета в Иерусалиме назвали метод борьбы с навязчивыми мыслями. Чаще всего человек, который замечает у себя навязчивую мысль, пытается отвлечься и заменить ее на более радостную, однако израильские ученые выяснили, что этот способ может лишь усилить негативные переживания. Избавиться от навязчивых мыслей, согласно их выводам, могут помочь проактивное мышление и упреждающий контроль.