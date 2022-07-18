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Израильские ученые предложили метод борьбы с навязчивыми мыслями

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Фото: commons.wikimedia.org/Hebrew University of Jerusalem/Guthrie Douglas
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От навязчивых мыслей могут помочь избавиться проактивное мышление и упреждающий контроль. Такие выводы в ходе эксперимента сделали психологи Еврейского университета в Иерусалиме. Об их работе 15 июля рассказал журнал Science Focus.

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Чаще всего человек, который замечает у себя навязчивую мысль, пытается отвлечься и заменить ее на более радостную, однако израильские ученые выяснили, что этот способ может усилить негативные переживания.

В своем исследовании доктора Исаак Фрадкин и Эран Эльдар разделили испытуемых на две группы и предложили сыграть в словесную игру. Первой группе нужно было назвать ассоциации к 60 словам без каких-либо ограничений. Второй группе — подобрать логически подходящие термины, которые не будут повторяться.

Эксперимент показал, что люди, у которых не было цели избегать повторений, намного чаще называли одни и те же слова. То есть лучше всего с игрой справились те, кто мог подавить мысли об уже обдуманном и сказанном.

Повторяющиеся слова ученые приравняли к навязчивым мыслям, отметив, что если человек не прилагает усилий для подавления нежелательных идей, они начинают проигрываться в голове всё чаще. Следовательно, если нежелательная мысль не повторится и не получит стимула после первого появления, вероятность того, что она появится в уме человека во второй раз, уменьшается.

Эксперимент, по мнению ученых, показал, что у человеческой психики есть потенциал уменьшить потенциал негативных мыслей.

«Наши результаты демонстрируют работу контролирующего механизма — вероятно, бессознательного, хотя мы еще не можем быть полностью уверены в этой самоусиливающейся динамике», — объяснили ученые.

Хотя в этом исследовании нежелательные мысли входили в область нейтральных, то есть касались бытовых вещей, психологи надеются, что результаты их эксперимента могут привести к лучшему пониманию и помощи людям, страдающим обсессивно-компульсивными расстройствами (ОКР) и посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР).

Накануне клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска. Он отметил, что испытывать небольшой стресс на работе после отпуска нормально, поэтому важно «разрешить себе адаптационный период».

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