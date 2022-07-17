Психолог рассказал о безопасном возвращении в рабочий ритм после отпуска

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал 17 июля, как войти в рабочий режим после отпуска.

Он отметил, что испытывать небольшой стресс на работе после отпуска нормально, поэтому важно «разрешить себе адаптационный период». По словам Хорса, входить в трудовые будни после отдыха нужно плавно. Он указал, что лучше всего вернуться домой за два-три дня до начала работы.

«Когда человек хорошо отдохнул, обычно работа сильных переживаний не приносит», — объяснил Хорс. <...> У многих сейчас сверхожидания с точки зрения рабочей эффективности. Человек на то и человек, чтобы когда-то быть более воодушевленным, когда-то менее, а когда-то даже раздраженным тем, что приходится работать, а не отдыхать», — отметил психолог в беседе с RT.

При этом он подчеркнул, что если после возвращения из отпуска ощущается отвращение к работе, то это значит, что отпуск был неэффективным.

5 июля психолог Денис Хакимов рассказал об опасных последствиях трудоголизма. По его словам, под трудоголизмом подразумевается нездоровая, иногда даже навязчивая тяга к выполнению работы. Эксперт предупредил, что для трудоголиков труд представляет сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. У таких людей возникает сложность с оценкой своего состояния.

Для избегания негативных последствий трудоголикам психолог посоветовал разобраться в себе и найти те травмы и конфликты, которые привели к погружению в работу с головой.