Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным за мужество, отвагу и героизм, проявленные во время спецоперации по защите Донбасса. Об этом 8 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Нам с вами выпала честь — защищать свой народ, и мы в этой вере непоколебимы! Огромное спасибо, братцы, за ваш боевой труд, за ваш боевой подвиг. Родина не забудет ваш ратный подвиг. Всё то, что вы делаете для России и многострадального донбасского народа — честь вам и слава!» — сказал Лапин.

Специалистам войск связи, артиллеристам, танкистам, зенитчикам, разведчикам и мотострелкам соединений и воинских частей были вручены ордена «За заслуги перед отечеством», «Александра Невского», «Мужества», «За военные заслуги», медали «За отвагу» и «Жукова», а также знаки отличия «Георгиевский крест».

Ранее, 3 августа, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посмертно присвоил звание Героя ДНР заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) республики полковнику Ольге Качуре.

27 июля сообщалось, что командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев передал семье майора Андрея Спирина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе специальной военной операции, звезду Героя России.

От имени руководства Министерства обороны России он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову звезду Героя России. Ранее он был удостоен государственной награды указом президента РФ Владимира Путина.

До этого, 21 июля, Шойгу вручил госнаграды российским военным, проявившим героизм при выполнении задач спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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