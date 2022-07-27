Семье майора Спирина передали посмертно врученную ему звезду Героя России

Командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев передал семье майора Андрея Спирина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе специальной военной операции, звезду Героя России. Церемония передачи награды родным офицера состоялась в администрации города Мурома. В ней также принял участие врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Помимо родных и близких Андрея Спирина на церемонии присутствовали его друзья и сослуживцы.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что «майор Спирин оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу».

«Ценой своей жизни он спас жизни десятков своих подчиненных», — подчеркнул командующий Северным флотом.

От имени руководства Министерства обороны России он выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера Наталье Викторовне звезду Героя России.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сказал, что «подвиг майора Андрея Спирина не напрасен, он был совершен во имя спасения жизней на Донбассе, во имя россиян». Александр Авдеев поблагодарил родителей майора Спирина — Александра Анатольевича и Валентину Павловну за то, что воспитали такого сына.

Майор Андрей Александрович Спирин родился в Обнинске Калужской области. Окончил Тульский артиллерийский институт. В специальной военной операции майор Андрей Спирин принимал участие с первых дней в должности заместителя командира мотострелкового батальона по вооружению. Неоднократно выполнял сложные задачи с риском для жизни. Обеспечивал подразделения боеприпасами. Спасал своих подчиненных и сослуживцев, вывозил раненых с поля боя. Неоднократно проявлял героизм. Он вернулся в зону проведения спецоперации после первого ранения, как только позволило состояние здоровья.

В бою 13 июня 2022 года на южной окраине населенного пункта Рубежное Харьковской области, на передовой он принял командование ротой на себя, заменив раненого командира подразделения. Под его командованием было отбито четыре атаки превосходящих сил противника. Майор Спирин в ходе этого боя получил ранение, но продолжал командовать ротой, лично корректировал огонь российской артиллерии, дважды вызывал огонь на себя. Благодаря героизму офицера и отважным действиям подразделения под его командованием, удалось сохранить важный плацдарм, а противник понес серьезные потери — свыше 40 человек личного состава, два танка и два артиллерийских орудия — и не смог реализовать контрнаступление.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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