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Шойгу вручил медали героям спецоперации по защите Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды российским военным, проявившим героизм при выполнении задач спецоперации по защите Донбасса. Награждение состоялось 21 июля в Национальном центре управления обороной, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно будете защищать страну, ее независимость, ее граждан», — сказал он.

Великобритания введет новые санкции на импорт угля и нефти из России. Онлайн спецоперации 21 июля
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Так, согласно указу главы государства, звания Героя РФ удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, замкомандира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев.

Кроме того, Золотую Звезду получил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков «за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности» страны, создание современных образцов военной техники и вооружения.

Минобороны России 11 июля сообщило о награждении военнослужащих группировки «Отважные», отличившихся в ходе завершающего этапа освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Государственные награды получили военные мотострелковых, танковых и подразделений спецназначения. Солдаты были удостоены ордена Александра Невского, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалей «За отвагу» и «Жукова».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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