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Шойгу вручил звезду Героя России старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 26 июля, вручил старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову звезду Героя России. Ранее он был удостоен государственной награды указом президента РФ Владимира Путина.

Церемония награждения проходила в Москве в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, где солдаты и офицеры проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

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В Киевском районе мотострелковый батальон отдельной танковой бригады, где служил старший лейтенант Цыдыпов, попал под массированный артиллеристский обстрел. Противник открыл по российским военнослужащим перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Взвод Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну.

Во время прямого попадания снаряда в БМП лейтенант получил контузию, но сохранил офицерскую выдержку и принял бой. Он развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнем сумел уничтожить бронетехнику противника.

Когда израсходовался боекомплект, старший лейтенант автоматом выбил заклинивший люк БМП и вытащил двух раненых подчиненных, привел их в чувство и начал перевязывать. Затем под непрекращающимся огнем противника забинтовал себя и занял круговую оборону. В рядах противника, не ожидавшего такого сопротивления, началось замешательство.

Командир взвода Цыдыпов приказал другим военнослужащим отходить и прикрывал огнем отход своих сослуживцев. Бой длился примерно два часа. Цыдыпов мужественно отражал все атаки, пока не подошла подмога. Офицер был эвакуирован в бессознательном состоянии прибывшими основными силами. В ходе лечения он перенес 14 операций.

Сергей Шойгу поблагодарил старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова за достойно выполненный долг и пожелал ему скорейшего выздоровления. Впереди его ждет дальнейшее лечение.

Командир мотострелкового взвода отдельной танковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа старший лейтенант Цыдыпов Балдан Баирович родился в поселке Агинское Агинского района Забайкальского края. В 2020 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

12 июня Российским военнослужащим Восточного военного округа вручили государственные награды за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Церемония была проведена прямо на передовой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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