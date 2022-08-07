Израиль подтвердил перемирие с «Исламским джихадом»

Власти Израиля заключили перемирие с группировкой «Исламский джихад» (запрещена в РФ за терроризм), которое вступает в силу с 23:30 по местному времени (совпадает с московским).

«Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30», — говорится в сообщении правительства.

Также канцелярия премьер-министра Израиля Яира Лапида выразила благодарность Египту за посреднические усилия для достижения компромисса между сторонами.

При этом отмечается, что Израиль оставляет за собой право применить силу для урегулирования конфликтов в случае несоблюдения режима прекращения огня.

Ранее в воскресенье организация «Исламский джихад» подтвердила заключение перемирия с Израилем.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Агентство также отмечало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени будет объявлено перемирие.

Позднее в этот же день израильский премьер заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад». Он отметил, что цели ее были достигнуты.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» — Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

По последней информации минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа количество погибших выросло до 41 человека, среди которых 15 детей и четыре женщины. Днем ранее сообщалось о 24 погибших и 203 пострадавших.

Армия обороны Израиля отмечала, в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.