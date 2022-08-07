The Economist оценил риск ядерной войны между Россией и НАТО

Прямое столкновение между Россией и НАТО повлечет за собой обмен ядерными ударами. Об этом 2 августа сообщает журнал The Economist.

По словам автора статьи, это заставляет США быть осторожнее с военной поддержкой Украине, так как поставки оружия Киеву могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.

Он напомнил, как министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что слово «невозможно» для него означает «возможно в будущем».

«Но главная причина, почему Америка действует с оглядкой, — это страх перед Россией. Она боится эскалации: что Россия нанесет удар по НАТО (на военном жаргоне «горизонтальная эскалация») или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине («вертикальная эскалация»)», — отмечает издание.

Как указал журналист, любой из этих вариантов может привести к прямому конфликту с РФ. Однако президент США Джо Байден заявил, что не допустит третьей мировой войны.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

Накануне замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее, 4 августа, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

Кроме того, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая его неядерным державам.

До этого, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Тогда же генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

МИД РФ 2 августа отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».