Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды
Сюжет:

Участники СВО пообщались со своими близкими из Юрги по телемосту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России опубликовало кадры проведения телемоста между военнослужащими мотострелкового соединения Центрального военного округа, участвующими в специальной военной операции по защите Донбасса (СВО), и их родными и близкими в городе Юрга в Кемеровской области.

Сослуживцы, пребывающие в пункте постоянной дислокации, передали теплые слова своим коллегам. Также военнослужащих поддержали члены «Юнармии» и представители общественных организаций.

Минный труд: в Донецке обезвреживают смертоносные «Лепестки»
Вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали столицу ДНР боеприпасами ПФМ-1

В конце телемоста родственники и дети военных организовали импровизированный концерт, в ходе которого прозвучали гитарные композиции и вокальное исполнение песен.

«Прекрасное мероприятие, дает шанс посмотреть на своих близких на таком большом экране, увидеть, что у них всё хорошо, услышать от них напрямую, что они здоровые и невредимые», — поделилась родственница одного из военнослужащих.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что телемост между военнослужащими и их родными провели в поселке Тоцкое в Оренбургской области.

До этого, 13 июля, в госпитале имени Вишневского впервые прошла выездная церемония бракосочетания раненого участника специальной военной операции по защите Донбасса. Девушка военнослужащего сразу приехала в Москву, когда узнала о полученном им ранении. Пара подала заявление в ЗАГС, его рассмотрели в особом порядке.

Ранее в этот день оборонное ведомство показало кадры организации телемоста между российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации по защите Донбасса, и их родными и близкими в Екатеринбурге. Впервые за длительное время они смогли связаться со своими семьями по видеосвязи.

Спецоперация РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022