Участники СВО пообщались со своими близкими из Юрги по телемосту

Минобороны России опубликовало кадры проведения телемоста между военнослужащими мотострелкового соединения Центрального военного округа, участвующими в специальной военной операции по защите Донбасса (СВО), и их родными и близкими в городе Юрга в Кемеровской области.

Сослуживцы, пребывающие в пункте постоянной дислокации, передали теплые слова своим коллегам. Также военнослужащих поддержали члены «Юнармии» и представители общественных организаций.

В конце телемоста родственники и дети военных организовали импровизированный концерт, в ходе которого прозвучали гитарные композиции и вокальное исполнение песен.

«Прекрасное мероприятие, дает шанс посмотреть на своих близких на таком большом экране, увидеть, что у них всё хорошо, услышать от них напрямую, что они здоровые и невредимые», — поделилась родственница одного из военнослужащих.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что телемост между военнослужащими и их родными провели в поселке Тоцкое в Оренбургской области.

До этого, 13 июля, в госпитале имени Вишневского впервые прошла выездная церемония бракосочетания раненого участника специальной военной операции по защите Донбасса. Девушка военнослужащего сразу приехала в Москву, когда узнала о полученном им ранении. Пара подала заявление в ЗАГС, его рассмотрели в особом порядке.

Ранее в этот день оборонное ведомство показало кадры организации телемоста между российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации по защите Донбасса, и их родными и близкими в Екатеринбурге. Впервые за длительное время они смогли связаться со своими семьями по видеосвязи.

Спецоперация РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

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