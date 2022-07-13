Минобороны РФ показало телемост между военными и их родными

Минобороны России 13 июля показало кадры организации телемоста между российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации по защите Донбасса, и их родными и близкими в Екатеринбурге.

Военнослужащие впервые за длительное время смогли связаться со своими семьями с помощью организованной в пунктах временного размещения видеосвязи. Вместе с родными и близкими слова поддержки военным выразили представители администрации Свердловской области и члены «Юнармии».

Кроме того, на видео запечатлено, как военнослужащие, проявившие мужество и героизм во время спецоперации, были награждены медалями и орденами. Они были представлены к ордену Мужества, медали Жукова, а также медали «За боевые отличия».

Ранее в тот же день Минобороны рассказало о подвиге отряда старшего лейтенанта Тугушева, который разгромил численно превосходящие силы украинских неонацистов и добыл их секретные документы, позволившие скорректировать применение сил и средств группировки российских войск.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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