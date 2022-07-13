В госпитале Вишневского впервые состоялось бракосочетание участника спецоперации

В госпитале имени Вишневского впервые прошла выездная церемония бракосочетания раненого участника специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 13 июля сообщило Министерство обороны России.

В релизе отмечается, что военный находится на лечении и сейчас проходит реабилитацию.

Девушка военнослужащего сразу приехала в Москву, когда узнала о полученном им ранении. Пара подала заявление в загс, его рассмотрели в особом порядке.

«Представители органов ЗАГС провели церемонию бракосочетания прямо на территории госпиталя. Под свадебный марш Мендельсона представители Дворца бракосочетания соблюли все требования законодательства и вручили молодым свидетельство о регистрации брака», — рассказали в оборонном ведомстве.

На необычную свадьбу были приглашены боевые товарищи жениха, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя.

Молодоженов поздравил начальник лечебного учреждения генерал-майор медслужбы Александр Есипов. Он пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни.

Жених рассказал, что планирует продолжить службу в ВС РФ, но для начала ему нужно будет освоить новую специальность. В реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского как раз можно пройти спецкурсы и уже после этого отправлять на новое место несения службы.

Ранее в этот день оборонное ведомство показало кадры организации телемоста между российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации по защите Донбасса, и их родными и близкими в Екатеринбурге. Впервые за длительное время они смогли связаться со своими семьями по видеосвязи.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

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