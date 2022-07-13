Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики
Мир
Евросоюз разъяснил условия транзита в Калининградскую область
Мир
Минфин США объяснил принцип установления лимита цен на нефть
Мир
В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»
Мир
В МВФ предупредили о рецессии в ряде стран из-за антироссийских санкций
Мир
Захарова обвинила США в многолетней организации госпереворота на Украине
Мир
Глава ЛНР Пасечник оценил признание республики со стороны КНДР
Мир
Венгрия ввела чрезвычайное положение в области энергетики
Мир
США и КНР обсудили предельную стоимость российской нефти
Экономика
В Германии предупредили об «идеальном шторме» для евро
Экономика
В России допустили легализацию исламского банкинга
Сюжет:

В госпитале Вишневского впервые состоялось бракосочетание участника спецоперации

Минобороны: участник спецоперации женился в госпитале Вишневского
0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В госпитале имени Вишневского впервые прошла выездная церемония бракосочетания раненого участника специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 13 июля сообщило Министерство обороны России.

Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

В релизе отмечается, что военный находится на лечении и сейчас проходит реабилитацию.

Девушка военнослужащего сразу приехала в Москву, когда узнала о полученном им ранении. Пара подала заявление в загс, его рассмотрели в особом порядке.

«Представители органов ЗАГС провели церемонию бракосочетания прямо на территории госпиталя. Под свадебный марш Мендельсона представители Дворца бракосочетания соблюли все требования законодательства и вручили молодым свидетельство о регистрации брака», — рассказали в оборонном ведомстве.

На необычную свадьбу были приглашены боевые товарищи жениха, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя.

Молодоженов поздравил начальник лечебного учреждения генерал-майор медслужбы Александр Есипов. Он пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни.

Жених рассказал, что планирует продолжить службу в ВС РФ, но для начала ему нужно будет освоить новую специальность. В реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского как раз можно пройти спецкурсы и уже после этого отправлять на новое место несения службы.

Ранее в этот день оборонное ведомство показало кадры организации телемоста между российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации по защите Донбасса, и их родными и близкими в Екатеринбурге. Впервые за длительное время они смогли связаться со своими семьями по видеосвязи.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022