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Минобороны РФ показало телемост между участниками СВО и их родными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры проведения телемоста между военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), участвующими в спецоперации по защите Донбасса (СВО), и их родными и близкими в поселке Тоцкое в Оренбургской области.

Сослуживцы, пребывающие в пункте постоянной дислокации, передали теплые слова своим коллегам. Также военнослужащих поддержали члены «Юнармии» и представители общественных организаций.

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«Вам огромное спасибо, что поддерживаете нас, и мы будем успешно выполнять задачи благодаря вашей поддержке», — сказали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения СВО.

В конце телемоста родственники и дети военных организовали импровизированный концерт, в ходе которого прозвучали гитарные композиции и вокальное исполнение песен.

Ранее, 13 июля, в госпитале имени Вишневского впервые прошла выездная церемония бракосочетания раненого участника специальной военной операции по защите Донбасса. Девушка военнослужащего сразу приехала в Москву, когда узнала о полученном им ранении. Пара подала заявление в загс, его рассмотрели в особом порядке.

Ранее в этот день оборонное ведомство показало кадры организации телемоста между российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации по защите Донбасса, и их родными и близкими в Екатеринбурге. Впервые за длительное время они смогли связаться со своими семьями по видеосвязи.

Спецоперация РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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