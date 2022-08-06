Радикалы из сектора Газа нанесли новый удар по территории Израиля. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что по территории еврейского государства было выпущено более 70 ракет.

Ранее в этот день министерство иностранных дел Палестины призывает ООН обезопасить мирное население от рисков, связанных с действиями Израиля.

По информации минздрава Палестины, в результате атак со стороны израильской армии в Газе погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе пятилетняя девочка, еще 55 местных жителей получили ранения. Ранее сообщалось о семи погибших.

Ранее в этот день армия Израиля заявила о начале операции «Рассвет» в секторе Газа. Она направлена против действий группировки «Исламский джихад». Военные атакуют цеха по производству оружия и складские помещения.

В ходе авиаудара в пятницу был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригадами аль-Кудс».

До этого армейская пресс-служба сообщила, что сирены ПВО прозвучали над центральными и южными районами Израиля. В тылу и приграничных районах страны было введено чрезвычайное положение.

18 июня израильская армия также атаковала цели радикалов в секторе Газа.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года. Палестинцы требуют, чтобы границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. В их планах создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.