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Израиль атаковал склады и цеха по производству оружия в секторе Газа

Израиль атакует огневые позиции группировки «Исламский джихад» по всему сектору Газа
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Израиль атакует цеха по производству оружия и склады радикальной группировки «Исламский джихад» по всему сектору Газа. Об этом израильская армия сообщила в пятницу, 5 августа.

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«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по цехам по производству оружия и оружейным складам, а также по огневым позициям, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа», — говорится в заявлении военных.

Ранее в этот день армия Израиля заявила о начале операции «Рассвет» в секторе Газа. Она направлена против действий группировки «Исламский джихад».

В ходе авиаудара в пятницу был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс». В минздраве палестинского анклава также сообщили о семи погибших, в том числе пятилетней девочке, и 40 раненых.

Прежде армейская пресс-служба сообщила, что сирены ПВО прозвучали над центральными и южными районами Израиля. В тылу и приграничных районах страны было введено чрезвычайное положение.

18 июня израильская армия также атаковала цели радикалов в секторе Газа.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года.

Палестинцы требуют, чтобы границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. В их планах — создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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