Три человека пострадали в результате пожара на складе Ozon в Подмосковье
В результате пожара на складе Ozon в Истринском городском округе в Подмосковье, по предварительным данным «Известий», пострадали три человека.
Госпитализирован один пострадавший, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще двое получают медпомощь амбулаторно.
О возгорании стало известно ранее 3 августа. В МЧС отметили, что до прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли более 1 тыс. человек.
В распоряжении «Известий» появилось кадры, сделанные изнутри склада. Автор видеозаписи сообщает о задымленности в помещении.
По последней информации, огнем охвачено 35 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля.
Как уточнили в пресс-службе компании, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были эвакуированы.