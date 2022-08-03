Рухнула часть крыши загоревшегося склада в Подмосковье

Частичное обрушение крыши произошло при пожаре на складе Ozon в Истринском городском округе в Подмосковье.

По данным МЧС, площадь возгорания увеличилась до 35 тыс. кв. м.

В пресс-службе компании Ozon сообщили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада.

«Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи», — добавили в компании.

О пожаре стало известно ранее в этот день. В МЧС сообщили, что до прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли более 1 тыс. человек.