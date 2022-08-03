Пожар разгорелся на складе в Подмосковье на площади 20 тыс. кв. м
Пожар вспыхнул на складе в Истринском городском округе в Подмосковье 3 августа. По данным «Известий», огнем охвачено 20 тыс. кв. м.
В МЧС подтвердили данные о возгорании, на месте работают экстренные службы.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли более 1 тыс. человек. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.
Данных о пострадавших нет.
Накануне крупный пожар вспыхнул на внутренней стороне 21-го км МКАД в результате столкновения бензовоза и фуры с последующим разливом топлива. В результате пострадал один человек — водитель бензовоза. Возгорание было оперативно потушено.