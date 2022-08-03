Пожар разгорелся на складе в Подмосковье на площади 20 тыс. кв. м

Пожар вспыхнул на складе в Истринском городском округе в Подмосковье 3 августа. По данным «Известий», огнем охвачено 20 тыс. кв. м.

В МЧС подтвердили данные о возгорании, на месте работают экстренные службы.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли более 1 тыс. человек. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Данных о пострадавших нет.

Накануне крупный пожар вспыхнул на внутренней стороне 21-го км МКАД в результате столкновения бензовоза и фуры с последующим разливом топлива. В результате пострадал один человек — водитель бензовоза. Возгорание было оперативно потушено.