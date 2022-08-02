Последствия ДТП с бензовозом на МКАД сняли с коптера во вторник, 2 августа. Соответствующая запись есть в распоряжении «Известий».

Авария произошла на 21-м км на внутренней стороне автодороги. Движение по МКАД было перекрыто. После столкновения из бензовоза на оживленную трассу в Москве вытекло топливо на площади 150 кв. м, после чего произошло возгорание.

Есть один пострадавший — водитель бензовоза. Пожар потушили.

Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры Южного административного округа.