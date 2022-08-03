Опубликовано видео изнутри горящего склада в Подмосковье

В распоряжении «Известий» 3 августа появилось видео изнутри склада в Истринском городском округе Подмосковья, где ранее в этот день вспыхнул пожар.

Как видно на кадрах, всё помещение объято дымом, вдалеке видны языки пламени.

«Всё в дыму, люди там, по-моему, на этажах еще», — говорит автор ролика.

По последним данным, огнем охвачено 35 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли. Предварительно, пострадали три человека, один из них находится в состоянии средней степени тяжести и будет госпитализирован.

В пресс-службе компании Ozon сообщали, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Известно, что до прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли более 1 тыс. человек.