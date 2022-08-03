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NYT сообщила о недоверии между властями США и Зеленским

Колумнист NYT Фридман сообщил о «глубоком недоверии» между Белым домом и Зеленским
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Фото: Global Look Press/AdMedia
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Администрация президента США Джо Байдена с недоверием относится к киевскому режиму, в том числе к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое мнение 1 августа выразил обозреватель Томас Фридман в газете The New York Times.

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Он раскритиковал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, эта поездка может иметь самые неприятные последствия для Вашингтона.

В своем материале Фридман сравнил визит Пелоси на Тайвань с ситуацией вокруг Украины.

«Невозможно было выбрать худшее время… И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — написал он.

Обозреватель газеты также отметил, что киевские власти так и не объяснили, с чем были связаны отставки генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

Ранее, 1 августа, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон настаивают на разговоре президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в ближайшее время.

До этого, 28 июля, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии у Вашингтона планов по организации визита Зеленского в США. Однако она отметила, что переговоры с ним ведутся на регулярной основе.

20 июля Байден объяснил, почему избегает поездки в Киев. По его словам, подобный жест может создать трудности для режима Зеленского и отвлечь украинское руководство от происходящего.

Накануне стало известно, что депутаты Верховной рады Украины по итогам голосования сняли с поста главу СБУ Ивана Баканова. За увольнение чиновника проголосовали 265 депутатов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей СБУ в пяти регионах. Постановления разместили на сайте главы государства. Главой управления СБУ в подконтрольной Украине части Харьковской области стал Александр Куць, в Сумской — Эдуард Федоров, в Полтавской — Иван Рудницкий, в Закарпатье — Евгений Борзилов, а в Днепропетровской — Сергей Лысак.

18 июля Зеленский заявил о кадровой ревизии и решении вопроса об увольнении 28 должностных лиц СБУ. Украинский лидер добавил, что основаниями для увольнения сотрудников СБУ стали неудовлетворительные результаты их работы.

Тогда же генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов спрогнозировал новые кадровые перестановки в руководстве Украины. По его словам, в настоящий момент между киевским лидером и ключевыми фигурами в управлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют ощутимые разногласия.

17 июля появилась информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

Москва с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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