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Белый дом заявил об отсутствии планов по организации визита Зеленского в США

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Фото: Global Look Press/CNP/Ken Cedeno
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Вашингтону нечего сообщить о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в США, но переговоры с ним ведутся на регулярной основе. Об этом 28 июля рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, который транслировал YouTube-канал PBS NewsHour.

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«Мы высоко оценили визит президента Зеленского в прошлом году, когда он приезжал к нам в город и посетил Белый дом. Его жена, как вы знаете, госпожа Зеленская, навестила президента и первую леди... совсем недавно — по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе. [Однако] нам нечего вам сказать по поводу планов... приезда [Зеленского] в США», — сказала Жан-Пьер.

20 июля президент США Джо Байден объяснил, почему избегает поездки в Киев. По его словам, подобный жест может создать трудности для режима Зеленского и отвлечь украинское руководство от происходящего.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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