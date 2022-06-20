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Байден объяснил, почему отказывается от поездки на Украину

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Фото: Global Look Press/CNP/Michael Reynolds
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Президент США Джо Байден не планирует посещать Украину, так как это может создать трудности Киеву. Об этом 20 июня заявил журналистам в штате Делавэр сам глава Белого дома.

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По словам политика, его потенциальная поездка на Украину зависит от множества вопросов, среди них — создаст ли она дополнительные трудности Киеву. Также Байден допустил, что его визит может отвлечь украинское руководство от происходящего.

Байден добавил, что уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я разговариваю с ним по 3–4 раза в неделю», — сказал он.

В ближайшее время Байден посетит Германию, Израиль, Испанию и Саудовскую Аравию.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американскому лидеру следует посетить Украину и «увидеть последствия российской спецоперации своими глазами».

16 июня NBC сообщил, что Байден попросил госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина смягчить риторику после их слов о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией и что США хотят «видеть Россию ослабленной».

В ходе разговора американский лидер попросил чиновников не заходить слишком далеко в своих высказываниях, так как подобные комментарии могут породить у Украины нереалистичные ожидания от США и при этом увеличить риск вовлечения Вашингтона в прямой конфликт с Россией.

25 апреля во время визита в Киев Ллойд Остин сказал, что США хотят «видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать вещи, которые сделала на Украине». По его словам, надо не дать России возможность быстро восполнить потенциал. Госсекретарь Блинкен поддержал его позицию.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цели которой заключаются в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

Напряжение в отношениях РФ и США стремительно возросло после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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