NBC рассказал о недовольстве Байдена словами Блинкена и Остина и победе Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден попросил госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина смягчить риторику после их слов о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией и что США хотят «видеть Россию ослабленной». Об этом телеканал NBC пишет в четверг, 16 июня, со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, американский лидер провел телефонную конференцию с министрами, когда они летели из Киева в конце апреля. В ходе разговора Байден попросил чиновников не заходить слишком далеко в своих высказываниях, так как подобные комментарии могут породить у Украины нереалистичные ожидания от США и при этом увеличить риск вовлечения Штатов в прямой конфликт с Россией.

«Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Ему не нравилась эта риторика», — передает NBC слова одного из сотрудников администрации американского президента, знакомого с телефонной конференцией Байдена с чиновниками. При этом сами Блинкен и Остин тогда заявили, что их слова были поняты неправильно.

25 апреля во время визита в Киев Ллойд Остин сказал, что Украина может победить в конфликте с Россией и заявил, что Штаты хотят «видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать вещи, которые сделала на Украине». По его словам, надо не дать России возможность «быстро восполнить потенциал. Госсекретарь Блинкен поддержал его позицию.

Ранее сообщалось, что Остин и Блинкен побывали в Киеве с рабочим визитом. Тогда они объявили о выделении свыше $700 млн на прямую и косвенную помощь украинской армии.

28 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цели которой заключаются в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

Напряжение в отношениях РФ и США стремительно возросло после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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