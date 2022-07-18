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Зеленский сообщил о возможном увольнении 28 сотрудников СБУ

Зеленский: решается вопрос об увольнении 28 сотрудников СБУ
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Фото: Соцсети
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Украинское руководство проводит кадровую ревизию и решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц Службы безопасности (СБУ). Об этом 18 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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«И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер добавил, что основаниями для увольнения сотрудников СБУ стали неудовлетворительные результаты их работы.

Ранее в этот день генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов спрогнозировал новые кадровые перестановки в руководстве Украины. Он также указал на существование слухов о разногласиях между Зеленским и руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в воскресенье, 17 июля, появилась информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и СБУ Ивана Баканова появилась ранее. Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

При этом в понедельник заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявлял, что генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. В публикации отмечалось, что Киев якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию.

9 июля украинский лидер уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Кроме того, Зеленский уволил с должности посла в Германии Андрея Мельника.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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