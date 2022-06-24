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Зеленский захотел отправить в отставку главу СБУ за непрофессионализм

Politico: Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ Баканова за непрофессионализм
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Украинский президент Владимир Зеленский намерен отправить председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в отставку за непрофессионализм. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

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По оценкам экспертов, в этом районе сейчас находится около 9 тыс. подконтрольных Киеву военных

«Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», — отметил один из собеседников газеты.

Отмечается, что украинское правительство якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию.

Офис Зеленского, Баканов и СБУ не прокомментировали газете информацию.

Кроме того, озабоченность вызвали и решения, принятые несколькими высокопоставленными чиновниками в первые дня спецоперации, которые могли «стоить драгоценной территории, в том числе стратегического города Херсон».

В частности, отметила газета, странным показалось решение бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко отдать приказ своим сотрудникам покинуть Херсон перед наступлением российских военнослужащих вопреки указаниям Зеленского.

Многие начальники региональных управлений СБУ, добавило издание, убежали. Один даже сжег здание Службы безопасности в Чернигове.

В СБУ сейчас работают более 30 тыс. сотрудников, это в семь раз превышает численность членов британской контрразведки.

Ранее, 11 июня, сообщалось о задержании на территории Сербии, предположительно, экс-генерала СБУ Андрея Наумова, исполнявшего ранее обязанности начальника Главного управления внутренней безопасности. По данным интернет-издания «Страна.ua», его задержали по обоснованному подозрению в отмывании денег. В случае, если вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение до 12 лет.

До этого, 31 марта, Владимир Зеленский объявил о том, что лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины — Андрея Наумова и Сергея Криворучко, назвав их «антигероями» и «предателями».

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова выяснила, что в рядах ВСУ распространена коррупция. Начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны в Херсоне Валентин Бондаренко рассказал о том, как кураторы Службы безопасности Украины вышли на командира бригады Дмитрия Ищенко и заставили его создать сеть информаторов в городе за денежные вознаграждения.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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