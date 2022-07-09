Зеленский уволил послов в четырех странах мира

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Об этом говорится в указах украинского лидера, опубликованных 9 июля.

Уволены посол в Венгрии Любовь Непоп, представитель в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгения Перебийноса и посол в Индии Игорь Полеха.

Полеха освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.

Кроме того, Зеленский уволил с должности посла страны в Германии Андрея Мельника.

4 июля газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. В Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИДе Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии.