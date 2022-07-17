Зеленский отстранил от должности генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова была отстранена от должности приказом президента Украины Владимира Зеленского. Указ опубликован 17 июля на сайте офиса главы государства.

«В соответствии с частью 2 статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора», — сказано в документе.

Зеленский также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Другим указом украинский президент назначил и. о. генпрокурора заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. Издание отмечало, что украинское правительство якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию.

9 июля украинский лидер уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Кроме того, Зеленский уволил с должности посла в Германии Андрея Мельника.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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