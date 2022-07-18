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Политолог предрек новые кадровые перестановки на Украине

Политолог Кортунов предрек руководству Украины новые кадровые перестановки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов спрогнозировал новые кадровые перестановки в руководстве Украины.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 18 июля, специалист отметил, что перестановки могли произойти из-за меняющихся отношений политических сил внутри страны.

По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с их неудовлетворительной работой. Он отметил, что с начала спецоперации РФ возросли требования к главам ведомств.

«Обычно руководителей ведомств увольняют, когда недовольны их работой или когда ситуация в стране развивается не так, как хотелось бы. Это действительно отражает растущие сложности управления страной, которая находится в непростом состоянии», — пояснил Кортунов.

Он убежден, что быстро найти подходящую замену Зеленскому будет непросто, «нынешняя ситуация предъявляет особые требования к кадрам, поскольку ситуация стрессовая».

«Руководители не всегда выбирают по принципу профессиональной компетенции. Иногда главным критерием становится политическая лояльность или просто знание тех или иных людей», — объяснил специалист.

Кортунов высказал мнение, что вероятность новых кадровых перестановок будет зависеть от многих обстоятельств. Он также указал на существование слухов о разногласиях между Зеленским и руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 18 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявлял, что генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования.

17 июля Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. В публикации отмечалось, что Киев якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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