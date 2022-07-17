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Зеленский назвал причину увольнения генпрокурора и главы СБУ

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Фото: telegram/Zelenskiy/Official
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Президент Украины Владимир Зеленский пояснил причину отстранения от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. В своем Telegram-канале 17 июля он указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

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«Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», — сообщил украинский президент в видеообращении.

Информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и СБУ Ивана Баканова появилась ранее.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. Издание отмечало, что украинское правительство якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию.

9 июля украинский лидер уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Кроме того, Зеленский уволил с должности посла в Германии Андрея Мельника.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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