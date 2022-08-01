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В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Киев и Вашингтон настаивают на разговоре глав государств
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Фото: Global Look Press/imago-images/CNP/MediaPunch
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Киев и Вашингтон настаивают на разговоре президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в ближайшее время. Об этом 1 августа заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

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Ермак рассказал, что вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

«Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 28 июля, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии у Вашингтона планов по организации визита Зеленского в США. Однако она отметила, что переговоры с ним ведутся на регулярной основе.

20 июля Байден объяснил, почему избегает поездки в Киев. По его словам, подобный жест может создать трудности для режима Зеленского и отвлечь украинское руководство от происходящего.

В апреле Зеленский заявил, что американскому лидеру следует посетить Украину и «увидеть последствия российской спецоперации своими глазами».

Ранее, 6 июля, американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Зеленский и Байден должны прекратить играть в политику, чтобы переломить ситуацию на Украине.

В тот же день британская The Times написала о том, что американская разведка стала чаще упоминать о необходимости администрации президента страны подтолкнуть украинские власти к переговорам с РФ в формате «мир в обмен на территорию».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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