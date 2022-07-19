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Рада уволила главу СБУ Ивана Баканова
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Рада уволила главу СБУ Ивана Баканова

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Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Депутаты Верховной рады Украины по итогам голосования 19 июля сняли с поста главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. За увольнение чиновника проголосовали 265 депутатов.

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«Парламент уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. За — 265 депутатов», — написал депутат Алексей Гончаренко.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей СБУ в пяти регионах. Постановления разместили на сайте главы государства. Главой управления СБУ в подконтрольной Украине части Харьковской области стал Александр Куць, в Сумской — Эдуард Федоров, в Полтавской — Иван Рудницкий, в Закарпатье — Евгений Борзилов, а в Днепропетровской — Сергей Лысак.

18 июля Зеленский заявил о кадровой ревизии и решении вопроса об увольнении 28 должностных лиц СБУ.

Украинский лидер добавил, что основаниями для увольнения сотрудников СБУ стали неудовлетворительные результаты их работы.

Тогда же генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов спрогнозировал новые кадровые перестановки в руководстве Украины. По его словам, в настоящий момент между киевским лидером и ключевыми фигурами в управлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют ощутимые разногласия.

17 июля появилась информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

Еще 24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. В публикации отмечалось, что Киев якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией специальную военную операцию.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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