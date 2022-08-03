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МИД Китая назвало США «разрушителем мира» в тайваньском проливе

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Вашингтон спровоцировал эскалацию между Китаем и Тайванем. Об этом в среду, 3 августа, заявил глава МИД, член Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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«Это в очередной раз доказывает, что некоторые американские политики являются вредителями для китайско-американских отношений, а США превратились в главного разрушителя мира между двумя берегами Тайваньского пролива и региональной стабильности», — подчеркнул министр.

Он также раскритиковал включение Тайваня в региональную политику США и добавил, что Пекин будет жестко пресекать поощрения независимости острова в любой форме и с любой стороны.

По словам Ван И, присоединение региона можно считать «исторической неизбежностью», которая станет свидетельством возрождения китайской нации.

В этот же день официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при госсовете КНР Ма Сяогуан сообщил о введении санкций против двух тайваньских фондов за очернение Китая и поддержку сепаратизма.

Накануне стало известно, что в Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Тогда же глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин не исключает возможного применения силы для воссоединения с Тайванем. При этом он уточнил, что речь не идет об использовании ядерного потенциала.

По словам Фу Цуна, вопрос о контрмерах в отношении США пока находится на стадии обсуждения. Тем не менее точно известно, что провокационные действия Вашингтона не останутся без внимания китайских властей.

Днем ранее министерство иностранных дел Китая вызвало посла США Николаса Бернса. Ему был выражен протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей неотъемлемой частью.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая, в свою очередь, выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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