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КНР не исключила применение силы для воссоединения с Тайванем

МИД КНР: Пекин стремится к мирному решению вопроса, но не исключает военных мер
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Фото: Global Look Press/Xia Yifang
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Китай сделает всё возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает и военных действий для борьбы с сепаратистами. Об этом во вторник, 2 августа, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун.

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«Мы сделаем всё возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — сказал он в ходе конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

При этом Фу Цун уточнил, что речь не идет об использовании ядерного потенциала.

Также он отметил, что вопрос о контрмерах в отношении США пока находится на стадии обсуждения. Тем не менее точно известно, что провокационные действия Вашингтона не останутся без внимания китайских властей.

Накануне сообщалось, что министерство иностранных дел Китая вызвало посла США Николаса Бернса. Ему был выражен протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей неотъемлемой частью.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая, в свою очередь, выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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