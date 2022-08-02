Глава парламента Крыма пригласил Пелоси посетить полуостров

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов пригласил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить полуостров. Об этом он заявил 2 августа.

Так он отреагировал на визит американского политика на Тайвань, который вызвал гневную реакцию со стороны Китая.

«Весь мир взбудоражен выходкой выжившей из ума старушенции. Как по мне, не так и важно, какой будет реакция Пекина в этот раз. Важно другое: власть в США находится в руках престарелых маразматиков, а значит, глобальная стабильность, судьбы миллиардов людей продолжат быть игрушкой в их руках до тех пор, пока они не потеряют доступ к властным рычагам», — написал Константинов в Telegram.

По мнению главы Госсовета, в будущем американские политики еще предпримут подобные провокационные шаги. В связи с этим он пригласил Пелоси посетить Крым.

«Нам не раз еще придется напряженно наблюдать за безответственными действиями вашингтонских не ястребов даже — ворон. Полет Пелоси — не первая подобная их выходка и точно не последняя... Пусть тогда и в Крым летит! Встретим…» — добавил спикер парламента.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на остров. В ведомстве подобную поездку расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

1 августа сообщалось, что Китай выпустил «навигационное предупреждение» о проведении военных учений около Тайваня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

2 августа борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.