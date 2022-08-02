Военный эксперт рассказал о причинах запрета противопехотных мин «Лепесток»

Мины «Лепесток», как и другие противопехотные мины, запрещено применять в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Это положение закреплено в конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) о запрете этого вида оружия. Об этом военный эксперт Виктор Литовкин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» во вторник, 2 августа.

Он напомнил, что к соответствующей конвенции присоединились 163 государства, включая Украину. Документ вступил в силу в 1999 году. При этом Россия его не подписала. В конвенции указывается, в частности, что противопехотные мины «убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей».

Литовкин подчеркнул, что Украина нарушает подписанную ею конвенцию, используя противопехотные мины, передает НСН.

Ранее в этот день Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности (СБ) международной организации дополнительные материалы о минировании Вооруженными силами (ВС) Украины гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток», сообщает телеканал «Звезда».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что письмо будет распространено в качестве официального документа Совбеза и Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, пишет «Москва 24».

Накануне бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование вооруженными формированиями Украины (ВФУ) мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он объяснил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

31 июля стало известно, что мужчина 1980 года рождения в Донецке подорвался на противопехотной мине «Лепесток», передает RT. Инцидент произошел на Нижнетагильской улице около дома № 113. Кроме того, противопехотные мины обнаружены также по ул. Связистов в Петровском районе города.

Тогда же мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале добавил, что в городском парке обнаружены такие же мины.

29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Отмечалось, что мины находятся в траве во дворах домов и выглядят как необычные игрушки ярко-зеленого цвета.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.