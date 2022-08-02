Православные празднуют Ильин день

День пророка Ильи отмечают православные россияне во вторник, 2 августа. Об истории праздника и связанных с ним традициях читайте в материале «Известий».

Ильин день 2022: история праздника

Православный праздник посвящен первому библейскому святому, которого стали почитать на Руси. В честь этого святого назвали один из первых православных храмов, который был возведен на Руси еще в в IX веке.

Наши предки считали пророка Илью могущественным и щедрым святым, который повелевал дождями и молниями. Существовало поверье, что святой определяет, насколько плодородной будет земля.

Современные православные христиане в России связывают Ильин день с представителями военного ремесла. Считается, что Святой Илья помогает военным.

В Ветхом Завете говорится, что пророк жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве, а родился в городе Фисвы. Он посвятил свою жизнь служению Богу и защите веры. Жил святой Илья в пустыне, где соблюдал пост и молился.

Царь Ахав, который правил в то время, избрал языческую веру, а пророков было поручено преследовать и убивать. Святой Илья попытался образумить правителя, однако тот не стал его слушать. В результате пророк наслал на Израиль засуху, а сам прятался в пустыне. Наконец, жрецы Ваала были посрамлены Ильей во время жертвоприношения на горе Кармил. По молитве пророка Бог послал на землю обильный дождь, и засуха закончилась.

Христиане верят, что за свою жизнь пророк сотворил много чудес.

Традиции и приметы праздника

Наши предки называли День пророка Ильи «грозным» праздником. Грозы в этот день считались следствием действий святого. Было принято плотно закрывать двери и окна, а во двор в качестве громоотвода выбрасывали ухват, клюку или сковородник. Вместе с тем существовало поверье, что попавшему под дождь будет улыбаться удача.

Также верующие переворачивали посуду, чтобы в ней не спряталась нечистая сила, гонимая Ильей. При этом категорически запрещалось тушить пожары, возникшие в результате удара молнией.

Кроме того, важной традицией являлись совместные застолья из мясных блюд и свежего хлеба. В то же время было принято помогать нуждающимся, делиться с ними угощениями.

Праздник также связывали с началом осени — этот день обычно совпадал с завершением покоса сена и началом жатвы.

Что можно и нельзя делать в Ильин день

В древние времена существовало поверье, что в Ильин день пробуждаются нечистые силы, в том числе те, что живут под водой. В связи с этим верующие не купались и не проводили время вблизи водоемов. Кроме того, считалось, что купаться нежелательно и в дни после праздника, так как это может принести несчастье.

Запрет также накладывался на любой физический труд — согласно поверьям, это могло рассердить пророка Илью, так как в такой праздник не следует отвлекаться на мирские дела.

При этом важным было посещение церкви и праздничного богослужения, а также участие в крестном ходе. Еще одна традиция наших предков была связана со сбором целебных трав, из которых готовили лечебные чаи и настойки.

Программа мероприятий по случаю Дня пророка Ильи в Москве 2022

В честь православного праздника во вторник, 2 августа, на улице Ильинке и Красной площади в Москве пройдут торжественные мероприятия. Праздничные события также посвящены 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Традиционно военные ВДВ приходят на Ильинку в храм почтить своего покровителя, поучаствовав в крестном ходе и помолиться святому.

Программа праздничных мероприятий, которые состоятся в Москве 2 августа 2022 года, опубликованы на сайте мэра столицы. Так, в 7:00 пройдет ранний молебен на улице Ильинке, а в 9:00 — праздничное богослужение в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе. Позднее, в 11:00, состоится крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, а на 11:15 запланирован молебен святому на Лобном месте.

Также в 11:35 Москве пройдут показательные выступления роты почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, сводного военного оркестра ВДВ. На это же время запланированы поздравления официальных лиц, и торжественное прохождение парадных расчетов Воздушно-десантных войск, военно-патриотических клубов десантной направленности, ВВПОД «Юнармии».

С 12:30 по 16:00 все желающие смогут посетить праздничный концерт «За Россию, за мою», благотворительную трапезу, а также ярмарку «Город мастеров» на Васильевском спуске.

В указанные часы москвичи также смогут пройти на бесплатные экскурсии в древний храм Пророка Божия Илии XVI века.

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