Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая – Константиновка

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) перешли трассу Ясиноватая – Константиновка, что позволит развить наступление в направлении Авдеевки и Марьинки. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Есть определенные успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая – Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки», — сказал он.

Пушилин добавил, что войска республики закрепились в поселке Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» территорию Ясиноватской центральной больницы.

31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сказал, что силы ДНР закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески. Он добавил, что силами Народной милиции ДНР и ВС РФ украинские боевики были выбиты с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки. По его словам, этот район имел большое значение и играл важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки противника.

Тогда же заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил мнение, что география спецоперации по защите Донбасса должна быть расширена. Чиновник считает, что союзные силы России и Донбасса должны освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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