География спецоперации по защите Донбасса должна быть расширена. Такое мнение 31 июля высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Конечно, спецоперация может быть расширена», — сказал Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

Чиновник считает, что союзные силы России и Донбасса должны освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

Логическим завершением операции Стремоусов видит проведение военного трибунала в Киеве, на котором украинские военные преступники будут привлечены к ответственности.

18 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ ВС РФ нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинских боевиков наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам.

20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса могут быть расширены в том случае, если западные страны продолжат поставки киевскому режиму дальнобойного вооружения. Дипломат предупредил о том, что для России недопустимо нахождение на контролируемой режимом украинского президента Владимира Зеленского территории оружия, которое будет представлять прямую угрозу территории РФ или республик Донбасса.

27 июля глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказался за расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев. По его словам, освобождение указанных областей позволит обеспечить безопасность границ и перекрыть планы Североатлантического альянса по закреплению в Черноморском регионе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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