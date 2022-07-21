Глава МИД России Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине за пределы ДНР и ЛНР

В случае осуществления поставок дальнобойного западного оружия Киеву географические задачи спецоперации России на Украине отодвинутся. Об этом в среду, 20 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — отметил глава МИДа.

По его словам, география спецоперации на сегодняшний день отличается от той, что была во время встречи переговорщиков в Стамбуле. Он уточнил, что готовность российской стороны принять украинское предложение опиралось на географию конца марта 2022 года.

Между тем, продолжил министр, сейчас география не ограничивается ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий.

В то же время озвученные президентом России Владимиром Путиным задачи спецоперации, которые заключаются в денацификации и демилитаризации киевского режима, остаются в силе.

Ранее в этот день американский министр обороны Ллойд Остин рассказал, что в течение этой недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины очередного пакета военной помощи. Он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, уточнил Остин.

Помимо этого в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды, добавил он.

18 июля в Минобороны РФ сообщили, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника и дальнобойных орудий, из которых ведутся обстрелы Донбасса.

Двумя днями ранее Шойгу отдал приказ ВС РФ нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинских войск наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам.

Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS ранее, 14 июля. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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