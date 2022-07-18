Шойгу дал указание группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника и дальнобойных орудий, из которых ведутся обстрелы Донбасса. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — сказали в Минобороны.

Ранее, 16 июля Шойгу проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Тогда министр обороны отдал приказ ВС РФ нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинских войск наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам.

Это была вторая по счету подобная инспекция министра обороны. Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в спецоперации, Минобороны РФ сообщило 26 июня. При инспекции Шойгу отдельное внимание уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

В Москве подчеркивали, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся по военной инфраструктуре.

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