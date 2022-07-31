Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески, рассказал 31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов. Слева от них первая Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под населенным пунктом Невельское», — сообщил он.

Как добавил Безсонов, силами Народной милиции ДНР и ВС РФ украинские боевики были выбиты с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки. Замминистра информации отмечает, что этот район имел большое значение и играл важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки противника.

Ранее, 31 июля, появилась информация о том, что союзные силы освободили населенный пункт Криничное в ДНР. Войска продолжают наступление по нескольким направлениям, уточняется в сообщении.

В этот же день заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил мнение, что география спецоперации по защите Донбасса должна быть расширена. Чиновник считает, что союзные силы России и Донбасса должны освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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