ВСУ обстреляли территорию больницы в Ясиноватой из «Ураганов»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» территорию Ясиноватской центральной больницы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 августа сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
«1 августа ВФУ обстреляли территорию Ясиноватской центральной районной больницы», — написал он в Telegram-канале.
По данным Шевченко, огонь велся из «Ураганов».
27 июля из-за обстрелов ВСУ в городе Ясиноватая погиб мужчина. Тогда Шевченко призвал жителей города беречь себя и близких.
На прошлой неделе жители Ясиноватой остались без воды в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Утром они выпустили в сторону города три снаряда калибра 122 мм.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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