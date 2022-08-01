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ВКС России уничтожили до 200 националистов под Харьковом

Минобороны заявило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS и 200 националистов
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Фото: ТАСС/EPA
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Воздушно-космические войска России (ВКС РФ) нанесли удар по пункту дислокации 92-й украинской бригады в районе города Харьков, в результате чего было уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники. Об этом стало известно 1 августа из брифинга Министерства обороны РФ.

Также отмечается, что из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск на Харьковском и Запорожском направлениях зафиксировано массовое дезертирство личного состава, указал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Кроме того, в результате высокоточного удара в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — добавил официальный представитель военного ведомства.

Накануне сообщалось, что ВКС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные потери противника составили до 350 националистов. Помимо этого, в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области было уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.

Днем ранее российские военные высокоточными ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации «Кракена» в районе Богодухова Харьковской области, уничтожив более 30 нацистов и 10 единиц военной техники.

Также 31 июля российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции. Более трети всех поставок занимает мука — это самый востребованный продукт у населения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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