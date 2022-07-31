Российские военные доставили 20 т гумпомощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции. Кадры с места событий 31 июля представило Министерство обороны РФ.

Состав наборов может меняться раз от раза в зависимости от потребностей населения. Однако всегда более трети всех поставок занимает мука. Сегодня это самый востребованный продукт. Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. И не только от крупных предприятий.

Помощь из России для некоторых жителей одного из освобожденных поселков – единственная возможность накормить семью, так как ни один магазин в населенном пункте не работает. Часть из них уничтожила артиллерия националистов.

Местные власти наладили систему распределения и доставки наборов. В этом помогают волонтеры и бывшие работники социальной службы. Несмотря на обстрелы, с каждым разом всё больше людей добровольно принимают участие в общем деле. Благодаря активной работе военнослужащих, созданные администрации налаживают работу по установлению мирной жизни: открываются магазины и рынки. В домах появляется свет и вода.

В сопровождении военной полиции Вооруженных сил в этот раз более 20 т гумпомощи были доставлены в регион на грузовых автомобилях. Ее раздачей жителям занимаются военнослужащие Западного военного округа. Среди продуктов первой необходимости жители региона получили муку, крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, а также медицинские препараты. Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам привозят канцелярские принадлежности и развивающие книги.

Ежемесячно в Харьковскую область от России поступает несколько сотен тонн гуманитарных грузов. Во многом благодаря этой поддержке в регионе оживают производства, люди, обеспеченные основными продуктами, возвращаются к привычной работе и налаживают в своих городах и населенных пунктах мирную жизнь.

В Минобороны на базе Национального центра управления обороной РФ в круглосуточном режиме работает межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Федеральными органами власти с субъектами России, общественными организациями и патриотическими движениями продолжается сбор гумпомощи, которая в дальнейшем доставляется населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках.

26 июля Минобороны опубликовало кадры помощи жителям Лисичанска. Военнослужащие Центрального военного округа России доставили более 30 т гуманитарного груза в отдаленные районы ЛНР. Местные жители рассказали о том, что украинские власти и националисты в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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