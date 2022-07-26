Российские военнослужащие доставили более 30 т гумпомощи в Лисичанск

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) России доставили более 30 т гуманитарного груза в отдаленные районы Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). Минобороны опубликовало кадры помощи жителям 26 июля.

В состав доставленных наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Подразделения материально-технического обеспечения ЦВО также приступили к раздаче питьевой и технической воды в районах города. Местные жители в беседе рассказали о том, что украинские власти и националисты в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от националистов. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

23 июля корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что в Херсонскую область доставили партию гуманитарной помощи для обеспечения медучреждений в регионе. Департамент здравоохранения Херсона получил 350 т лекарственных препаратов, в том числе для онкобольных, и необходимые расходные материалы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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