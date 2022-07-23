В Херсон доставили 350 т медикаментов из России

В Херсонскую область доставили партию гуманитарной помощи для обеспечения медучреждений в регионе. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Департамент здравоохранения Херсона получил 350 тонн лекарственных препаратов, в том числе для онкобольных, и необходимые расходные материалы. Благодаря поддержке со стороны РФ местные больницы могут оказывать бесплатную помощь населению области.

Как отметил начальник департамента Вадим Ильмиев, жители региона благодарны президенту Владимиру Путину, а также правительство России и министру здравоохранения Михаил Мурашко за гуманитарный груз и за осуществление доставки медикаментов в кратчайшие сроки.

Кроме того Ильмиев сообщил, что на сегодняшний день медицинские учреждения Херсонской области работают в штатном режиме, а их сотрудники получают заработную плату в рублях.

Ранее, 17 июля, партию гумпомощи получили жители села Никольское Херсонской области. Нуждающимся были предоставлены 300 наборов с продуктами питания и лекарствами.

В общей сложности гуманитарный центр в Херсоне уже принял более 40 тыс. человек. В день волонтеры центра помогают около 1,5 тыс. человек с различными вопросами и проблемами. Кому-то требуется продуктовая помощь, кому-то — консультация по медицинским и юридическим вопросам.

Всего за помощью к медикам обратилось порядка 6 тыс. человек. Общий объем распределенной гуманитарной помощи составил 432 т.

Тогда же состоялось открытие центра занятости населения в Херсонской области. Для поиска работы местным жителям необходимо заполнить анкету и резюме, затем они попадут в базу соискателей, где смогут выбрать нужную вакансию и трудоустроиться.

29 июня замглавы ВГА Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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