В Херсонской области начал работать центр занятости населения. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева в Telegram-канале.

«Экономика оживает, и поиск сотрудников в ручном режиме больше не работает. Нам нужны тысячи профессионалов. Поэтому мы запустили работу центра», — заявила она.

Для поиска работы местным жителям необходимо заполнить анкету и резюме, затем они попадут в базу соискателей, где смогут выбрать нужную вакансию и трудоустроиться.

Также и работодатели могут искать сотрудников. Для этого надо подать заявку на поиск — специалисты центра подбирают нужных профессионалов.

14 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом Российской Федерации. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан РФ «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».