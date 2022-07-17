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Жители села Никольское Херсонской области получили гуманитарную помощь из России
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Жители села Никольское Херсонской области получили гуманитарную помощь из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители села Никольское Херсонской области получили из России гуманитарную помощь — 300 наборов, о чем Минобороны РФ сообщило в воскресенье, 17 июля.

С просьбой об организации доставки гуманитарного груза обратились местные жители через расположенный в области центр гуманитарной помощи. Они собрали списки необходимых лекарств и продуктов, после чего передали их в центр. Оттуда им доставили всё необходимое.

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В селе гумпомощь раздавали централизованно и адресно. Домой продукты привозили тем, кто не может выйти из дома в силу возраста или здоровья.

Всего гуманитарный центр в Херсоне уже принял более 40 тыс. человек. В день волонтеры центра помогают около 1,5 тыс. человек с различными вопросами и проблемами. Кому-то требуется продуктовая помощь, кому-то — консультация по медицинским и юридическим вопросам.

Всего за помощью к медикам обратилось порядка 6 тыс. человек. Общий объем распределенной гуманитарной помощи составил 432 т.

16 июля российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Жители города получили крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и подгузники.

14 июля Минобороны РФ рассказало об организации гуманитарной помощи в освобожденных от украинских националистов районах Харьковской области. В частности, российским военным удалось эвакуировать пострадавшую в ходе обстрелов боевиков местную жительницу, которая является матерью 12 детей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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