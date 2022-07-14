Минобороны РФ рассказало про организацию помощи мирным жителям Харьковской области

Минобороны РФ 14 июля рассказало о том, как организует всестороннюю помощь мирному населению освобожденных районов Харьковской области.

Для налаживания мирной жизни в регионе продолжает работать межведомственный координационный штаб по гуманитарному регулированию, ответственный, в частности, за доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы и эвакуацию мирных жителей. Кроме того, несмотря на непрекращающиеся обстрелы украинских боевиков российские военные патрулируют населенные пункты и помогают жителям в решении различных проблем.

Так, к ним обратилась с просьбой о помощи в переезде местная жительница Татьяна Рудольфовна. Она — мать 12 детей, среди которых есть как ее родные, так и усыновленные и удочеренные мальчики и девочки. Ее жилище пострадало от действий украинских неонацистов — снаряд попал прямо в дом, отчего Татьяну откинуло взрывной волной. Из-за этого она получила перелом ноги.

«У меня в семье 12 детей. Меня ударило взрывной волной. Был перелом ноги. Медицина не работала. Мы жили в подвале с детьми. … Стояли военные ребята, русские. Они пришли, помогли нам продуктами питания, помогли очень хорошо, потому что уже 10 дней в подвале прожить в холоде было нелегко. Сами пришли, оказали мне помощь. … Никто их не просил, русских, они сами проявляют инициативу и помогают. Помогают детям, и тем кто нуждается в медицинской помощи. … Спасибо вам!», — поделилась Татьяна.

Гуманитарная и административная поддержка России в освобожденных населенных пунктах позволила восстановить централизованную муниципальную власть, наладить продовольственные поставки, оживить городские службы и рынки. Люди вместе с военными восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, а в города и поселки вернется обычная, мирная жизнь.

В тот же день Минобороны РФ показало кадры доставки 100 т гуманитарной помощи в Харьковскую область. Жители освобожденных от боевиков районов получили продукты питания, а также лекарства, памперсы, канцелярские принадлежности и книги для детей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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