Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS
Мир
Саудовская Аравия, Турция и Египет проявили интерес ко вступлению в БРИКС
Происшествия
Более 40 человек эвакуировали пожарные из реабилитационного центра в Москве
Общество
В Брянске спустя 28 лет началась реконструкция международного аэропорта
Мир
В администрации Новой Каховки подтвердили очередной обстрел ВСУ
Мир
Вучич назвал ситуацию вокруг Украины мировой войной Запада и России
Экономика
Отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Общество
Производители предложили отменить предустановку российского ПО
Армия
Старший сержант Иванов спас товарищей от угрозы окружения
Мир
Байден заявил о готовности применить силу против Ирана в контексте СВПД
Экономика
МИД РФ назвал прецедентом решение Канады по турбине для «Северного потока»
Сюжет:

Минобороны РФ рассказало про организацию помощи мирным жителям Харьковской области

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 14 июля рассказало о том, как организует всестороннюю помощь мирному населению освобожденных районов Харьковской области.

Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Для налаживания мирной жизни в регионе продолжает работать межведомственный координационный штаб по гуманитарному регулированию, ответственный, в частности, за доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы и эвакуацию мирных жителей. Кроме того, несмотря на непрекращающиеся обстрелы украинских боевиков российские военные патрулируют населенные пункты и помогают жителям в решении различных проблем.

Так, к ним обратилась с просьбой о помощи в переезде местная жительница Татьяна Рудольфовна. Она — мать 12 детей, среди которых есть как ее родные, так и усыновленные и удочеренные мальчики и девочки. Ее жилище пострадало от действий украинских неонацистов — снаряд попал прямо в дом, отчего Татьяну откинуло взрывной волной. Из-за этого она получила перелом ноги.

«У меня в семье 12 детей. Меня ударило взрывной волной. Был перелом ноги. Медицина не работала. Мы жили в подвале с детьми. … Стояли военные ребята, русские. Они пришли, помогли нам продуктами питания, помогли очень хорошо, потому что уже 10 дней в подвале прожить в холоде было нелегко. Сами пришли, оказали мне помощь. … Никто их не просил, русских, они сами проявляют инициативу и помогают. Помогают детям, и тем кто нуждается в медицинской помощи. … Спасибо вам!», — поделилась Татьяна.

Гуманитарная и административная поддержка России в освобожденных населенных пунктах позволила восстановить централизованную муниципальную власть, наладить продовольственные поставки, оживить городские службы и рынки. Люди вместе с военными восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, а в города и поселки вернется обычная, мирная жизнь.

В тот же день Минобороны РФ показало кадры доставки 100 т гуманитарной помощи в Харьковскую область. Жители освобожденных от боевиков районов получили продукты питания, а также лекарства, памперсы, канцелярские принадлежности и книги для детей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022